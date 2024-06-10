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有田焼　極上古伊万里　ペアコーヒーカップ　金彩
商品番号 F27299505438
商品名

有田焼　極上古伊万里　ペアコーヒーカップ　金彩
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド・シリーズ】有田焼　ARITA古伊万里【数量・種類】カップ＆ソーサー　×2【サイズ　※多少の誤差はご容赦ください】カップ　　　高さ　7㎝　口径　9㎝ソーサー　　直径　15㎝【用途】コーヒー　紅茶インテリア　コレクション　アンティークヴィンテージ　パーティー　食事会　洋食【コンディション】未使用　保管品【特徴】金彩　古伊万里金彩のハゲありませんカケ、スレ等なく美品です【その他】お値下げ交渉可✨（いいね）をしてお値下げをお待ちいただくよりも、直接ご相談いただけると嬉しいです(о´∀`о)【梱包と発送】段ボールにプチプチを敷き、1個ずつプチプチなどで包みます。隙間を新聞等で埋め、配送中の破損や水濡れから商品を守ります。梱包資材、段ボールは環境のためにもリサイクル品を利用することがあります。【お願い】全て自宅保管品です。わかる範囲で状態や説明を明記致します。詳細など不明な点もあるため、お写真でご判断お願いいたします。撮影はiPhoneを使用、自宅内の照明の下で撮影しています。お手持ちのモニターによっては色味や細かい部分の相違が生じる場合もございます。丁寧に検品いたしますが、人の手に渡った二次流通であることをご理解のうえ、お求めください。細かい点を気にされる方はご購入をお控えください。#ぷにぷに食器ほかにも様々な食器を出品中です！おまとめ、お値段ご相談などお気軽にお声がけください！88
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