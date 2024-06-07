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【HOYA】ホヤクリスタル製　カット　シャンパングラス２個
商品番号 J44875378247
商品名

【HOYA】ホヤクリスタル製　カット　シャンパングラス２個
ブランド名 ホーヤ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本の名品】本ホヤクリスタル製のシャンパングラス２個になります。このグラスはホヤクリスタルの中でも最高級品です。美しいカットグラスになります。今は製作されていません。【シャンパングラスの寸法】口径４.７㎝、高さ２２.４㎝。【共箱】紙箱。【定価】２個￥２２,０００.－【送料】送料込みです。
http://narcologia.ru/goods/recommended158090.html
http://narcologia.ru/goods/passionate441913.html
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