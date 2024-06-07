【未使用品】ＮIKKO カップ＆ソーサー 湯呑み 茶托 急須 スプーン 各5客

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ご覧頂きましてありがとうございます。未使用品！カップ＆ソーサー、湯呑み、茶托、急須、スプーン、各５客セットです。カップ…直径８．５cm 深さ６cmソーサー…直径１５cm湯呑み…直径８cm茶托…直径１２cm急須…大きさ１１cm高さ９cmスプーン…長さ１４cm実家の整理で出品します。長期保管のため、箱にはシミなどがございます。ご理解いただけましたらご購入お願い致します。写真の箱入りのまま、外回りを緩衝材でお包みし発送の予定です。送料込み♪mercari便にてお届けします。実家に置いてますので、週末の発送になります。ご了承お願い致します。お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレートカラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...セット(3つ以上),コップ,コーヒーカップ＆ソーサー,コーヒーポット/ティーポット,急須,湯呑み,茶器/抹茶碗素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸101