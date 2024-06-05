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ウェッジウッド オズボーン、フロレンティーン カップアンドソーサー
商品番号 U14597456954
商品名

ウェッジウッド オズボーン、フロレンティーン カップアンドソーサー
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドWedgwoodオズボーン、大人気シリーズのフロレンティーンターコイズカップアンドソーサー各一脚オズボーンの方が、ソーサーとカップそれぞれ金の縁印刷が薄れています。フロレンティーンは極めて美品です。バラ売りは致しません。中古にご理解のある方のみお買い求めくださいませ。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
http://narcologia.ru/goods/Persia366988.html
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