カウチソファ 3~4人掛け

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本体サイズソファ：長さ139×幅78×高さ74cmオットマン：92×39×42㎝収納サイズ大容量収納つきのオットマン収納容量：870x380x135mmスライドレール仕様の引出し収納容量：1190x470x95mm使用頻度・出品理由:週に1～2回ほどの使用で大切にしてきました。部屋の模様替えのため出品しました。状態は良く.目立つ汚れなど無く美品に近いです✨・大容量収納つきのオットマン。・背もたれのリクライニングは3段階で調節が可能。#IKEA#イケア#NITORI#ニトリ#unico#ウニコ#カリモク#大塚家具#Francfranc#フランフラン#ACTUS#アクタス#LOWYA#ロウヤ#2人掛け#3人掛け#４人掛け#ソファ#北欧風#ヴィンテージ#アメリカン#モダン#アジアン#l字ソファ#L字ソファ#ソファー#ソファーベッド#コーナーソファ#トリプルソファ#オットマンテイスト···シンプル・ベーシック、モダン、北欧カラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）※都合による、ご返品を承る事が出来かねます。