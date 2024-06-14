MARUICHI マルイチセーリング 3P リクライニング ソファ オットマン付

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FJ15)MARUICHIマルイチセーリング3人掛けリクライニングソファオットマン付き周りのものは別出品です100%国産ソファを製作している、MARUICHI（マルイチセーリング）の3人掛けソファカラー：バーミリオンオレンジ背もたれは、3つそれぞれリクライニング機能が備わっており、ヘッドレストも角度調節が可能【サイズ】すべて約ｃｍ本体幅230×奥93×高93座面高40オットマン幅54×奥45×高39USED家具です、ご使用に差し支える大きなダメージは感じられませんがキズ、よごれ、ヤケなどご了承くださいあまりにも外装状態気にされる方ご購入お控えください家財便Fランクとしますオットマンは別発送のためご購入後住所をお知らせください（静岡県富士市発）400サイズカバー外す(タ・)・1F・sテハソファサイズ···3人掛け以上主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···手動リクライニング