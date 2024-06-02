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【新品未使用】 3個セット　7寸皿 4寸マカイやちむん　沖縄
商品番号 C33152734506
商品名

【新品未使用】 3個セット　7寸皿 4寸マカイやちむん　沖縄
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】3個7寸皿4寸マカイ　やちむん　沖縄細かい貫入などございますが窯出しの際についた細かい傷などあります※ヒビではありません使用上問題ない程度になります。形や模様の歪み等の違いがありますがそれも含めて手仕事やちむんの魅力として捉えて頂けたら幸いです。極力丁寧に梱包して発送します万が一の出荷後の破損等は対応できかねます。よろしくお願いいたします※神経質な方はお控えください。※サイズや状態などは画像を参照ください。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)
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