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- （良品）RITTER エレキギターケース おまけあり
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商品詳細
使用機会がなくなってきましたので出品いたします。全体的にそこそこの使用感はありますが。さほど使い込んだ雰囲気もありません。外側に目立ったダメージはありません。内側のペグが当たる部分にダメージがあります。実物を4Kで撮影しておりますので状態確認にご利用ください。https://youtu.be/Qb7gtNq1Dtkおまけで0942の弦とパッチケーブルをお付けいたします。
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