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（良品）RITTER 　エレキギターケース　おまけあり
商品番号 X60731938214
商品名

（良品）RITTER 　エレキギターケース　おまけあり
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用機会がなくなってきましたので出品いたします。全体的にそこそこの使用感はありますが。さほど使い込んだ雰囲気もありません。外側に目立ったダメージはありません。内側のペグが当たる部分にダメージがあります。実物を4Kで撮影しておりますので状態確認にご利用ください。https://youtu.be/Qb7gtNq1Dtkおまけで0942の弦とパッチケーブルをお付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle801866.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming284692.html
http://narcologia.ru/goods/update911695.html
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