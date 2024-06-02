（良品）RITTER 　エレキギターケース　おまけあり

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使用機会がなくなってきましたので出品いたします。全体的にそこそこの使用感はありますが。さほど使い込んだ雰囲気もありません。外側に目立ったダメージはありません。内側のペグが当たる部分にダメージがあります。実物を4Kで撮影しておりますので状態確認にご利用ください。https://youtu.be/Qb7gtNq1Dtkおまけで0942の弦とパッチケーブルをお付けいたします。