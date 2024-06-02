メザスタ　スーパースター　レガシータグ　セット品

子供がメザスタ全然やらなくなったので出品致します。・スーパースター、レガシータグ合計31枚・スターポケモン、72枚・スペシャルタグ、緑6枚、赤6枚、黄21枚、クリアオレンジ2枚・ダイマックスバンド（旧型）・メザスタトランク、メザスタボックスケースの出品になります。※被っているものもありますのでご注意下さい‼︎子供が使ったタグなのでスレ、傷など気になる方はトラブル防止のためご購入をお控え下さい。プレイには問題ありません。バラ売りはあまり考えておりませんが気になる所がありましたら、コメントにてご連絡下さい。



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