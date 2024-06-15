日本習字 掛軸 日本習字表装 日本習字毛筆 習字 日本習字筆 日本習字紙 ...

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日本習字 掛け軸漢字部、臨書部、かな、水墨画等書き込むだけで格調高い本表装の作品が出来上がり、作品をより豪華に華麗に装ってくれる軸装です。伝統のある格式高い表装です画像2.4は1幅(本)2万～25000円程、漢字、かな、墨画などに画像2は同じ掛軸が2本です画像4は半切サイズではございません。どれも作品の邪魔をしてしまうような問題はない状態ですが、画像10は10㎝程折れ目がついてます。あと裏に薄くシミが数ヶ所あります。画像枚数が10枚で撮影出来ませんでしたが、表には見当たらないため作品制作には支障のない範囲と思います。画像の追加は行っておりません日習展、観梅展、書道展、書道展示会等にも！表装のお手配も無く、仕上がり時間を気にせず、お急ぎの方にもおすすめです。ご自身やご家族、お子様の記念、贈り物、お祝い、祝賀会、発表会等にも大変喜ばれます。自宅保管です。記載情報でご納得いただける方お願いいたします。支部長先生、生徒さん、お習字や漢字部、臨書部、かな部をされてる方、日頃の練習の成果を発揮して楽しまれてください。半紙以外の作品に挑戦することも書の楽しみが広がり、モチベーションがあがります！支部運営、習字指導にもお役立て下さい仮表装～十数万円と、工程と材質も幅が広い表装ですが自宅保管をご理解いただける方宜しくお願いいたします。他にも習字図書多数出品中ですのでよろしければご覧下さいませバラ売り不可折れ、小傷、シミ等細かな事が気になる方はお控え下さいませ専用箱はありませんとりあえずバラ売り不可額額縁文房四宝実用書道原田観峰書道伝統文化書道部書道展習字通信教育日本習字教師月報字のくずしかたくずし字辞典年賀状辞典行書草書隷書篆書手本観峰原田観峰習字お手本字の練習習字の練習字のくずし方教本日本習字漢字部日本習字高段位試験日本習字お手本臨書字のくずし方教本冠婚葬祭手本ペン部くらしの書お手本日本習字半紙日本習字臨書日本習字かな日本習字筆日本習字半紙日本習字その他日本習字臨書部ボールペン手書き美しいペン字名前の書き方小筆お正月習字大作墨画暮らしエンタメ生活日本習字おすすめ