4人掛け ソファーベッド

ホワイト多機能リクライニングソファーベッド珍しい白の4人掛けベッド時140×200高さ45cmくらい多分合皮(皮だったか覚えてません)カバーをかけて使ってました1箇所だけ灰色のシミが小さくついています(ソファーにした時には見えなくなります)ヘッドとフットが手動で何段階かでリクライニングします(確か9段階かな)背もたれもリクライニング出来たはずなのですが、大きく重いため当方リクライニングさせてませんでした防虫防ダニ防カビ加工してあるのでダニ、虫付いてません画像はサイズ違いのモノを引用しました実物画数枚に別れても良ければ追加できますマットを敷いた状態で置いてあるのでその画像と外した画像などご希望がありましたらコメントよりお伝えいただけれと思います(*^^*)薄っぺらなちゃちなソファーとは違い高さの厚みがしっかりあり、ベッドではクイーンサイズソファーでは4人がけのワイドタイプ。当方脚は外したまま使用したため底辺にカビ、虫、ダニ、ホコリ等の汚いものは付いてませんなお、よく旅行に行きホテルに泊まるので念の為に部屋を南京虫対策したため予防にもなっていますリクライニングの画像はあたしの力では到底無理なので2人の男手を借りることになりそうで少しお時間いただくかもです5年くらい前25万位で買いました商品150000円たのめるかり便400サイズ送料25400円7月4日1万値引きで140000円送料25400円8月1日1万円値引きで130000円主な張り地...人工皮革又は革（合成皮革）クッション材...ハードウレタン機能...ロータイプテイスト...エレガント,西海岸・マリン風,北欧ソファーベッドベッドベットダブルクイーン



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