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ウェッジウッド　ワイルドストロベリー　ペアカップ＆ソーサー
商品番号 B13098503702
商品名

ウェッジウッド　ワイルドストロベリー　ペアカップ＆ソーサー
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドワイルドストロベリーペアカップ＆ソーサー中古品になりますが、傷汚れなく美品です。口径　約8.5センチ高さ　約7センチソーサー直径　約15センチカラー...ホワイト種類...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器サイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸
http://narcologia.ru/goods/conception163557.html
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