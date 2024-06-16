ウェッジウッド　ワイルドストロベリー　ペアカップ＆ソーサー

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商品詳細
ウェッジウッドワイルドストロベリーペアカップ＆ソーサー中古品になりますが、傷汚れなく美品です。口径 約8.5センチ高さ 約7センチソーサー直径 約15センチカラー...ホワイト種類...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器サイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸
http://narcologia.ru/goods/conception163557.html
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