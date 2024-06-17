ノリタケ　RC　特大　かなり大きい　41㎝大皿　昭和レトロ　2枚セット

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ノリタケRCのオーバル大皿、2枚セットです。パーティ用にも使える、かなり大きいサイズです。存在感があってテーブルが映えると思います。現在は廃盤となっていますので希少なお品だと思います。食器棚に長期保管していました。ほとんど使用していませんので、1枚は未使用くらい綺麗です。もう1枚は一か所表面に浅い傷があります。（画像9）＜サイズ・約＞縦横： 41㎝×29.7㎝高さ： 4㎝重さ： 1520ｇバラ売りは1枚：3300円になります。コメントしてください。こちらはお値下げなしでお願いいたします。