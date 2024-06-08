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香蘭社(KORANSHA)ノーブルローズ・ペア碗皿 薔薇 カップ＆ソーサー
商品番号 J84079947644
商品名

香蘭社(KORANSHA)ノーブルローズ・ペア碗皿 薔薇 カップ＆ソーサー
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用自宅保管品元箱入り箱は傷みあり。写真一枚目が全てです。香蘭社ノーブルローズペア椀皿カップ＆ソーサー　2客【サイズ】カップ・口径約8cm　高さ約6.5cmソーサー・縦横約13cm　高さ約2cm容量・160cc新品・未使用品専用箱にて保管ヒビ欠け無し箱にテープの剥がし跡や、中の厚紙に破れがあるため「未使用に近い」としています宮内庁御用達香蘭社日本製有田焼コーヒーカップグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー
http://narcologia.ru/goods/influenza358793.html
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（ノーブルローズ）ペアコーヒーカップ＆ソーサー
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（ノーブルローズ）ペアコーヒーカップ＆ソーサー
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（ノーブルローズ）ペアコーヒーカップ＆ソーサー
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