香蘭社(KORANSHA)ノーブルローズ・ペア碗皿 薔薇 カップ＆ソーサー

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未使用自宅保管品元箱入り箱は傷みあり。写真一枚目が全てです。香蘭社ノーブルローズペア椀皿カップ＆ソーサー 2客【サイズ】カップ・口径約8cm 高さ約6.5cmソーサー・縦横約13cm 高さ約2cm容量・160cc新品・未使用品専用箱にて保管ヒビ欠け無し箱にテープの剥がし跡や、中の厚紙に破れがあるため「未使用に近い」としています宮内庁御用達香蘭社日本製有田焼コーヒーカップグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー