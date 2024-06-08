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ウィリアムモリス ゴールデンリリー生地ソファ
商品番号 A62486060341
商品名

ウィリアムモリス ゴールデンリリー生地ソファ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 30,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィリアムモリスゴールデンリリー生地イギリスアンティークです。幅133cm位奥行き80cm位座面高32cm位背面高さ66cm位左側後ろの30cm程リボンテープのほつれございます。当方、猫を飼っている為、ソファーに毛が付いている可能性が高いです。中古品ですので、気になさる方はご遠慮ください。お写真をご確認ください。カラー...グリーン主な張り地...布・ファブリック機能...ローバックタイプテイスト...アンティーク・クラシック
http://narcologia.ru/goods/moisture919369.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual94146.html
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