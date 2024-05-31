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花器 陶製 置物 創作 一点物
商品番号 P33031242558
商品名

花器 陶製 置物 創作 一点物
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致しました♪花生けとして製作しました(ᵕᴗᵕ)華道のことはよくわかりませんが、中に花留めを置いて好きな花をいけようと思いました♪高さ1番高い所で、8センチ低い所で、6センチ直径上から見て23センチ高台直径15センチ口径11.5センチ12.5センチの変形自由な形を造って、自分の描きたいと思う絵を描きました。毎回そうですが、、٩(ˊᗜˋ*)و
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