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- 香蘭社 ホワイト 茶托 5枚
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商品詳細
香蘭社ホワイト茶托 ×5サイズ 直径約11.5㎝×高さ約2㎝自宅保管にご理解頂ける方のご検討をお願い致します。箱には傷みが有ります。#香蘭社#オトワ香蘭社
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