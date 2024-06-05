ロードクロサイト フローライト L 水晶 パイライト 鉱物 標本 原石

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商品詳細
サムネイルサイズ色々共生しています。ロークロの表面でキラキラしているのはパイライト、透明なのは水晶、底にいるのはフローライトです。フローライトの場所はUVのお写真にてご確認ください。最長22mm約6.6グラム産地：Wuzhoumine,Guangxi,China鉱物関係、お値下げしておりません。おまとめの場合は送料のみお値下げします。¥8,800200ルース・鉱物関連のみの検索はこちら#ベンガル共生鉱物こちらはロードクロサイトと水晶ですが#ベンガルロークロフローライト
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http://narcologia.ru/goods/protein302334.html
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