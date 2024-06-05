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WEDGWOOD SWEET PLUM 未使用品
商品番号 D85773276169
商品名

WEDGWOOD SWEET PLUM 未使用品
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティーカップアンドソーサーのセットです。お祝いでいただきましたが全く使わないので使っていただける方にお譲りしたいです。未使用品ですが自宅保管品ですので、中古品ご理解ある方よろしくお願いします。メルカリ便即購入可能お値下げ不可アフタヌーンティーティータイムアンティークお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
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