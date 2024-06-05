WEDGWOOD SWEET PLUM 未使用品

ティーカップアンドソーサーのセットです。お祝いでいただきましたが全く使わないので使っていただける方にお譲りしたいです。未使用品ですが自宅保管品ですので、中古品ご理解ある方よろしくお願いします。メルカリ便即購入可能お値下げ不可アフタヌーンティーティータイムアンティークお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)



未使用】WEDGWOOD スウィートプラム ダマスク ティーカップ＆ソーサー ...



未使用/ウェッジウッド/サラダボウル/スウィートプラム/SWEET PLUM/花柄



未使用/ウェッジウッド/サラダボウル/スウィートプラム/SWEET PLUM/花柄



【未使用美品】ウェッジウッド★スィートプラム★トリオ ペア



未使用/ウェッジウッド/サラダボウル/スウィートプラム/SWEET PLUM/花柄



WEDGWOOD - 美品 WEDGWOOD ウェッジウッド スウィートプラム 中皿 2枚 ...



ウェッジウッド スウィート プラム トリオ2客 大皿1枚 【未使用品/箱入 ...



☆美品 ウェッジウッド スウィート プラム ティーカップ&ソーサー (リー)-



イギリス ウェッジウッド（WEDGWOOD） スウィートプラム プレート SWEET PLUM 255mm x 195mm 未使用品



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