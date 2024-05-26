昭和レトロ　木製ドナルド壁掛け

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サイズ 縦24チェーン含めると36横35（素人採寸）随分昔のものなので経年劣化で木の色合いが変化していますが、それもレトロ感があってとても素敵です。 長時保管品につき細かい傷などあるかもしれません。神経質な方はご遠慮下さい。