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昭和レトロ　木製ドナルド壁掛け
商品番号 O52222184013
商品名

昭和レトロ　木製ドナルド壁掛け
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　縦24チェーン含めると36横35（素人採寸）随分昔のものなので経年劣化で木の色合いが変化していますが、それもレトロ感があってとても素敵です。　長時保管品につき細かい傷などあるかもしれません。神経質な方はご遠慮下さい。
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