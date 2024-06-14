マイセン クリスタル Mシリーズ ミニ グラス タンブラー ペア

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【商品】MeissenマイセンクリスタルMシリーズミニウォーターグラスタンブラーペアセットミニサイズです。マイセンクリスタルのマークである\"M\"シリーズは飾り文字がオシャレで、イニシャルが一緒のかたにも大変人気です。【実寸サイズ】口径：4.7cm高さ：8.8cm【付属品】なし【状態】ほんの小さな保管傷がありますが、ラベルが貼られたままの綺麗な状態です。早い者勝ちなのでコメントなく即購入OKです♪コメントがあった場合にもご購入者様を優先させていただきます。グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コップ、タンブラー素材···ガラス