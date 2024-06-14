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珪化木 木の化石 北海道産 重さ 約1770g
商品番号 R18029796406
商品名

珪化木 木の化石 北海道産 重さ 約1770g
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,088 円
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商品詳細

珪化木木の化石北海道産重さ:約1770g長辺:約18.5cm短辺:約12cm高さ:8cm珪化木と聞いてますが詳細不明です。
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