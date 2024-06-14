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- 珪化木 木の化石 北海道産 重さ 約1770g
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商品詳細
珪化木木の化石北海道産重さ:約1770g長辺:約18.5cm短辺:約12cm高さ:8cm珪化木と聞いてますが詳細不明です。
http://narcologia.ru/goods/tenet248963.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper461809.html
http://narcologia.ru/goods/passivity571383.html
珪化木 北海道産 木の化石 1つ
北海道 日高 木化石（珪化木） 温かみを感じる庭石 景石 【商品番号：m-kur1807-046】
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北海道日高産の木化石（珪化木）の庭石を販売しています。
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