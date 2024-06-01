スワロフスキー　置物　ウサギとニンジン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。スワロフスキー置物のRabbitwithcarrotです。新品、未使用で、写真撮影のみで取り出しました。サイズ 4.9×3.8×4.3cm箱付き※一度に複数ご購入の際は送料＋α値引かせて頂きますので、ご購入前にコメントお願い致します。#スワロフスキー#スワロフスキー置物 #SWAROVSKI#Rabbit#ウサギ
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