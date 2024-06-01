〈電磁波対策〉CMCスタビライザー75 半径75m 7.5g充填 ゼロ磁場

〈プロフィール必読〉こちらの商品は自社プラントにて〈完全受注生産〉で製造させて頂いております。発送まで数日ほどお時間を頂く場合がございます大変申し訳ございませんがご了承下さい。人間の生活は脳から発せられる電気信号によって動かされていますが、現代ではスマートフォンやパソコンから発せられる有害な電磁波の影響により、さまざまな健康被害が懸念されています。最近では、トップモデルのミランダ・カーが自宅に探知機を設置し、電磁波対策に注目されていることが報じられたように、電磁波の対策は必須です。このスタビライザーを近くに設置しておくだけで有害な電磁波を防止する十分な効果が得られます。さらに、DNAレベルから働きかけることで、電磁波対策を行い、5Gの時代を乗り越えることができると主張されています。 電磁波対策はさまざまな形で行われていますが、その根本的な対策として、DNAへのアプローチが重要視されています。CMC.HGPは同じ特性を持つことから電磁波対策において重要な役割を果たすとされています。#電磁波対策#HGP#メドベッド#バイオキュア#高純度カーボングラファイトパウダー#CMC#テスラ缶#CMCペンダント#CMCスタビライザー#アーススタビライザー#超強力神経波#5G対応



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