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Re:ceno リセノ　NOANA ベッド下深型収納（2点）　ハイタイプ脚セット
商品番号 F14854245148
商品名

Re:ceno リセノ　NOANA ベッド下深型収納（2点）　ハイタイプ脚セット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Re:cenoリセノ　NOANAベッド下深型収納（2点）　ハイタイプ脚セット他出品しておりますベッドの付属品です。購入してから1年半ちょっとほど経っております。本体に汚れなどはありませんが、カバーにヤケなど見られますので、ご了承いただける方のみよろしくお願いします※布地なので選択可能です。こちらは2個1セットですが、4個同時に使用していたため、もう1セット出品しております。カラー:ナチュラルサイズ:画像サイズに高さ＋9センチ定価:42000円※ベッド下収納のみの出品となります。ベッドフレームはつきませんのでご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless965229.html
http://narcologia.ru/goods/capitation119108.html
http://narcologia.ru/goods/providence567294.html
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