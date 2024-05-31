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数量限定！今だけ大特価！国産☆トリプルソファ　3人掛けソファ　▼送料無料
商品番号 V41755812772
商品名

数量限定！今だけ大特価！国産☆トリプルソファ　3人掛けソファ　▼送料無料
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★重要★購入と同時に決済を完了される方へ。購入前に必ず在庫の確認をお願いします。在庫はリアルタイムで変動します。上記徹底して下さい。北海道、沖縄、離島へのお届けは別途送料お見積りとなります。メーカー希望小売価格：32,800円背もたれに7段階のリクライニング機能が付いていますので、自分好みのくつろぎスタイルを作ることが出来ます。■商品仕様[ソファ本体]スチールパイプ・ウレタンフォーム■商品サイズ[外寸]幅160×奥行64～102×高さ58cm■その他・背もたれ　7段階調節・撥水加工（ホワイト以外）完成品でのお届けになります。3営業日以内に出荷させて頂きます。（土日祝日除く）日祝配達不可、夜間指定不可となります。配達時間帯は午前、午後になります。J
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