ニトリ　電動リクライニングソファ　2人掛け　ホワイト

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【サイズ】幅×奥×高幅:約150cm奥:約90cm高:約95cm【色】ホワイト【値段】正確には覚えてませんが10万円以上した気がします。【状態】ニトリ用賀店で数年前に新品で購入致しました。一人暮らしのために購入したのですが買ってすぐに同棲を始め、別のソファを使用していたので、使ってない部屋にずっと保管してあり、たまに宿泊者が来た時にのみ使用していただけなので、目立った汚れやヨレなどもなくかなり綺麗な状態かと思います。ただ自宅保管かつ素人検品のため、神経質な方はご購入ご遠慮願います。座った状態でリクライニング位置を調整することができます。両側にボタンがあり1人ずつ好きな高さに調整出来ます。