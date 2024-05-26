緑釉丸小付　アイスカップ　デザート皿　アイスクリームスプーン　小鉢レトロ　お洒落

値下げ新品未使用の自宅保管品になります。長期保管の為、スレ・変色などあります。神経質な方はご遠慮お願い致します。アイスクリームセット バラ売り不可・デザート皿（陶器）25個セット 美濃焼 緑釉丸小付サイズ：φ7.8×高さ6cm・かたいアイスもとかしてすくえる 25個セット サイズ：長さ10cm シルバー貝印 手の熱で溶かしてすくうアイスクリームスプーン色味・色ムラ・型に個体差がある場合がございます。小さな黒点(鉄分)・小さな空気穴(ピンホール)・小さな突起がある場合もございます。掲載されている商品の色は、お使いのＰＣの環境によって実物と若干異なる場合があります。プロフィール欄を読んでからご購入お願い致します。※北海道・沖縄 発送追加料金になります。北海道・沖縄に発送のお客様は商品と一緒にご注文下さい。#緑釉丸小付 #緑釉 #アイスクリーム #お得セット #まとめ売り #デザート皿 #アイスカップ #アイスクリーム皿 #鉢 #小鉢 #アイスクリームカップ #陶器 #スプーン #デザートスプーン #レトロ #昭和レトロ #可愛い #お洒落 #シンプル #アイス #デザート #フルーツ皿 #アイスクリームスプーン #貝印 #飲食店 #cafe #カフェ #アイスクリーム屋 #食器



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