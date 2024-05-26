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緑釉丸小付　アイスカップ　デザート皿　アイスクリームスプーン　小鉢レトロ　お洒落
商品番号 N67724520965
商品名

緑釉丸小付　アイスカップ　デザート皿　アイスクリームスプーン　小鉢レトロ　お洒落
ブランド名 美濃焼
特別価格 税込 1,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ新品未使用の自宅保管品になります。長期保管の為、スレ・変色などあります。神経質な方はご遠慮お願い致します。アイスクリームセット　バラ売り不可・デザート皿（陶器）25個セット　美濃焼　緑釉丸小付サイズ：φ7.8×高さ6cm・かたいアイスもとかしてすくえる　25個セット　サイズ：長さ10cm　シルバー貝印　手の熱で溶かしてすくうアイスクリームスプーン色味・色ムラ・型に個体差がある場合がございます。小さな黒点(鉄分)・小さな空気穴(ピンホール)・小さな突起がある場合もございます。掲載されている商品の色は、お使いのＰＣの環境によって実物と若干異なる場合があります。プロフィール欄を読んでからご購入お願い致します。※北海道・沖縄　発送追加料金になります。北海道・沖縄に発送のお客様は商品と一緒にご注文下さい。#緑釉丸小付　#緑釉　#アイスクリーム　#お得セット　#まとめ売り　#デザート皿　#アイスカップ　#アイスクリーム皿　#鉢　#小鉢　#アイスクリームカップ　#陶器　#スプーン　#デザートスプーン　#レトロ　#昭和レトロ　#可愛い　#お洒落　#シンプル　#アイス　#デザート　#フルーツ皿　#アイスクリームスプーン　#貝印　#飲食店　#cafe　#カフェ　#アイスクリーム屋　#食器
http://narcologia.ru/goods/passivity677783.html
http://narcologia.ru/goods/stealth820376.html
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