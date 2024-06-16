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長て方向:900mm短て方向:350mm高さ:250mm4cm幅の晒し竹を踏面に貼りました。脚は釘・接着剤は使わず差し込みで一体化しています。玄関、勝手口の上がり框の手前にあると随分楽に上がり下りができますよ。#ペーさんの竹細工#和風#晒し竹