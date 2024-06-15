砂時計型ディフューザー HOURGASSFRAGRANCEDIFFUSERアワーガスフレグランスディフューザー8800円が、7500円10mlの２個、レモングラスアロマ付きアロマエッセンスは、別売り100ml3000円使い方箱中から砂時計型ディフューザーの組み立ててくたさい。一つのビンなかに、プレゼント来たアロマディフューザー用AROMAレモングラスを入れてくたさい。砂時計型ディフューザーなので引っくり返す１回で香りか豊かになります、置いとく、だけ。香りが足りない時もう一度、引っくり返す。AROMAは10ml一週間持ちます。○50mlまで入れるのが香りが豊かになる。購入お願いします宜しくお願いします



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