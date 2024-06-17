ファイヤーキング　ピーチラスター　マグカップ2個セット

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ファイヤーキング ピーチラスターマグカップ2個セットです。数年前にアメリカのアンティークショップにて購入しました。多少の使用感があります。購入後使用はせず、自宅にて保管していました。断捨離のため出品します。状態は写真にてご確認の上、ご検討いただけると幸いです。他にもアメリカ在住時に集めていたものを出品していますので複数購入していただける方はご連絡ください。送料分お値引きいたします。#ファイヤーキング#アンティーク#Fireking#ファイヤーキング#アメリカンアンティーク#アンティーク#ミルクグラス#AnchorHocking#FireKing#アンカーホッキング#ミルクガラス#ビンテージ #ヴィンテージ #キッチンウェア #インテリア #装飾 #アメリカ製 #U.S.Aカラー···オレンジ