たち吉　刺身皿セット　煮物鉢　中鉢　深鉢　小皿　深小鉢

●未使用品、長期保管品。＊僅かな金彩の劣化、塗りムラ 色飛び、僅かな水滴の跡(12〜13番目画像)ございます。実家保管品、古いお品物になりますので完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。●サイズ 鉢 5点 径 約15.5㎝高さ 約4.8㎝ 小皿 5点径 約9.3㎝高さ 約2.8㎝●共箱なし。◆他のお品物との同梱値引き可能です。●●完璧なお品をお求めの方はご購入をお控えください。◆色合い、質感についてご注意ください。なるべく自然なお写真を心掛けていますが、実物の色合いや質感については、どうしても多少の差異が出てしまう事があります。★要プロフ確認★素材···陶磁器(セラミック)素材···陶磁器(セラミック)



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