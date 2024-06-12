トロレアイトポイント①

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商品詳細
持ち主の負の感情を浄化し幸福感や愛情、思いやりの精神を引き出すことで心を活性化させるとされています。トロレアイトは、自尊心を与えコミュニケーション能力もアップさせ、また記憶力や洞察力、集中力をも高めるサポートをしてくれます。勉強や仕事に集中したい人や、研究者などにもおすすめの石です。
http://narcologia.ru/goods/septet967219.html
http://narcologia.ru/goods/ordering481179.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring295596.html
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トロレアイトインクォーツフリーフォーム （トロール石） 426g
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★産地直送!!★星型八面体★バランスを整える石★精神と肉体の調整に★1点物★トロレアイトインクォーツ【トロール石】マカバスター★最大幅約11cm★約360g★【ブラジル産】
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