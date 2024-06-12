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トロレアイトポイント①
商品番号 W10661225411
商品名

トロレアイトポイント①
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

持ち主の負の感情を浄化し幸福感や愛情、思いやりの精神を引き出すことで心を活性化させるとされています。トロレアイトは、自尊心を与えコミュニケーション能力もアップさせ、また記憶力や洞察力、集中力をも高めるサポートをしてくれます。勉強や仕事に集中したい人や、研究者などにもおすすめの石です。
http://narcologia.ru/goods/septet967219.html
http://narcologia.ru/goods/ordering481179.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring295596.html

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツポイント【石のサイズ９０×２８ｍｍ】【０１ ...

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツポイント【石のサイズ８７×２９ｍｍ】【０３ ...

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トロレアイトインクォーツポイント【石のサイズ９０×２８ｍｍ】【０１ ...

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツフリーフォーム （トロール石） 426g

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツフリーフォーム （トロール石） 426g

トロレアイトポイント①
★産地直送!!★星型八面体★バランスを整える石★精神と肉体の調整に★1点物★トロレアイトインクォーツ【トロール石】マカバスター★最大幅約11cm★約360g★【ブラジル産】

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツ アステロイド（小星型12面体）【置物 ...

トロレアイトポイント①
～個性的な形～　トロレアイトインクォーツの粒飾りリング　11号　天然石アクセサリー　一点物

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツ アステロイド（小星型12面体）【置物 ...

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツ アステロイド（小星型12面体）【置物 ...

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツ アステロイド（小星型12面体）【置物 ...

トロレアイトポイント①
★産地直送!!★星型八面体★バランスを整える石★精神と肉体の調整に★1点物★トロレアイトインクォーツ【トロール石】マカバスター★最大幅約11cm★約360g★【ブラジル産】

トロレアイトポイント①
★産地直送!!★星型八面体★バランスを整える石★精神と肉体の調整に★1点物★トロレアイトインクォーツ【トロール石】マカバスター★最大幅約11cm★約360g★【ブラジル産】

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツ アステロイド（小星型12面体）【置物 ...

トロレアイトポイント①
トロレアイトインクォーツ アステロイド（小星型12面体）【置物 ...

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