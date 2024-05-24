Peerless Fat Cat セミアコ 飯田楽器

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飯田楽器オリジナルブランドPeerlessのFatCatです。スペックはオリジナリティにあふれ、開発に関わる人たちの細部にわたるこだわりが伝わってきます。【商品状態】コレクションで保有しておりました。小傷はありますが、使用頻度は少なめでしたので目立つダメージは見られず、全体的に綺麗な状態です。動作確認済み。確認時若干ガリありましたがそこまで気にならないと思います。ネックはストレート、フレットも9割程度残っております。非常に美しいカーリーメイプルのマルチプライボディ、アバロン貝のパーフリング、メイプルとマホガニーの5Pネック、ローズウッド指板、アルニコ5のオリジナルPUバリトンスイッチ、グローバーペグ、ローラーサドルブリッジといった仕様になります。Fホールがないためハウリングに強くセミアコとしても非常に扱いやすい一本。付属品はハードケースが付属します。現在購入出来るのはこちらの1点限りとなりますので、是非この機会にお買い求めください。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品であることはご理解の上ご購入ください？