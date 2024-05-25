ウルグアイ産　ミニアメジストドーム　原石　クラスター　濃紫　高品質

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サマーセール6600→20%off5280円アメジスト原石 産地 ウルグアイサイズ：約W66×D62xH70mm(詳細なサイズ計測は難しく、多少の誤差はご了承下さい)重量：約337.5gブレスレットと台座は付属しておりません！⚠️天然物ですので多少のキズ、凹み、クラック、内包物などございます、ご理解の上ご購入くださいませ。★他のクラスター原石こちらより↓#Luckystone原石ウルグアイ産のアメジストは色味の深いのが特徴で、艶やかな光沢を帯びた結晶が、キラキラと輝きを放ちます。【注意】アメジストは紫外線に弱く、太陽にあたると紫色が退色の恐れがあるので、直射日光が当たる場所にはなるベく置かないようにしましょう。【意味と効果】 アメジストは2月の誕生石です。「紫水晶」と呼ばれるように水晶の仲間です、水晶でも最高位の石とされています。鉄分により紫色の色づいた水晶で、色むらが多いため色あ深く一様に見えるものほど上質とされています。 高貴な色を表す紫色をしたアメジストは霊性の高い石とされ、マイナスのエネルギーをプラスに変える効果があるといわれています。第六感を高めて、邪悪なものから身を守るお守りとしての効果も期待でき、「愛の守護石」として大切な人との心の絆を深め、真実の愛を守り抜く強さをはぐくむともされます。#アメジスト#ウルグアイ産#魔除け#置物#金運#パワーストーン#浄化#誕生石