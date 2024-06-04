リチャードジノリ　アンティコエデンのソースポット　レア　フルーツソース　廃盤

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カラー···ホワイト フルーツ柄素材···陶磁器(セラミック)電子レンジ可ご覧頂きありがとうございます。ロンドンで購入し使う機会がないまま日本に持ち帰りました。その後洗浄してパントリーの食器棚に保管してあります。アンティコエデンシリーズは廃盤も多い様です。ホットソースからフルーツソース等に使え、取手のカーブは美しくまた持ちやすいです。全体的に厚みがあり重厚感もあります。食器棚に飾っても映えます。最後の写真に僅かに黒いシミが見えます。箱は無いので丁寧に梱包してお届けいたします。提示させて頂いているお値段は最終的な価格となります。よろしくお願いします。サイズは縦22cm横14cm高さ12cm位です素人検品、採寸、保管ですのでご理解頂ければと思います。コメントはお受けいたします。