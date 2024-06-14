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★【希少】HEREND ヘレンド、エリザベートの薔薇。
商品番号 K33691476482
商品名

★【希少】HEREND ヘレンド、エリザベートの薔薇。
ブランド名 ヘレンド
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★【希少】HERENDヘレンド、エリザベートの薔薇。チューリップ\u0026バラの花束＊サイズ横:約13〜14㎝高さ:約2.5㎝☆商品説明ハンガリーのバコニー地方の春の花を描いたシリーズです。英国のヴィクトリア女王ヨーロッパの王侯貴族を魅了し現在においても、手造り手描きの伝統を守り続けている数少ないブランドです。チューリップ、一輪のバラではなく、花束になってるエリザベートの薔薇は珍しく飾って眺めて楽しんでいました。優雅で気品があり浅目の深皿ですので、デザートは勿論、小物入れなどいかがでしょうか。★お値段含めお気軽にお声かけください。＊入手困難な希少な商品です。☆商品状態新品、未使用品ですが長年の自宅保管になりますので、ご理解いただけます方宜しくお願い致します。
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