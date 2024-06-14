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- ★【希少】HEREND ヘレンド、エリザベートの薔薇。
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商品詳細
★【希少】HERENDヘレンド、エリザベートの薔薇。チューリップ\u0026バラの花束＊サイズ横:約13〜14㎝高さ:約2.5㎝☆商品説明ハンガリーのバコニー地方の春の花を描いたシリーズです。英国のヴィクトリア女王ヨーロッパの王侯貴族を魅了し現在においても、手造り手描きの伝統を守り続けている数少ないブランドです。チューリップ、一輪のバラではなく、花束になってるエリザベートの薔薇は珍しく飾って眺めて楽しんでいました。優雅で気品があり浅目の深皿ですので、デザートは勿論、小物入れなどいかがでしょうか。★お値段含めお気軽にお声かけください。＊入手困難な希少な商品です。☆商品状態新品、未使用品ですが長年の自宅保管になりますので、ご理解いただけます方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate740648.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox121539.html
http://narcologia.ru/goods/plaque906907.html
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【極美品 １級品】ヘレンド エリザベートの薔薇 ＲＥ カップ＆ソーサー 送料込み
ヘレンド エリザベートの薔薇 ティーストレーナー レア 美品
神戸市中央区で買い取りました。Herend ヘレンド エリザベートの薔薇 ...
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☆再入荷☆ Herend ヘレンド マスターペインター作 エリザベート モカカップ＆ソーサー （*写真1枚目の一番下のデザートプレートは別売りです。）
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