リアドロ　リヤドロ　スペインの情熱(60th Anniversary) 人形

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高島屋の展示会で購入した物で完全正規品です。スペインの情熱(60thAnniversary)本体のみで約15万円ほどしました。専用ケースとセットでの販売になります。画像が全てになります。かけ等無くとても大切に保管していました。あくまでも中古品ですのでご理解ご納得いただける方にのみよろしくお願いします。また他のサイトへも出品してますので突然の削除ご了承下さい^_^発送は週明けになります。陶器アニバーサリーanniversary