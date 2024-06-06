ヴィンテージ 鳥の親子 鶴 黒鳥 鳥類 長寿 インテリア 置物 オブジェ 飾り

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アンティーク北欧レトロ鶴黒鳥鳥類長寿風水インテリア置物オブジェ飾りレトロビンテージヴィンテージオールドクラシックVINTAGESUNTORY■サイズ■約高さ22-55cm横3.5-5cm奥行6-8cm中古になりますので、多少の使用感や傷があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#雑貨沢山あるよーfreedomSS92220裏ふショーケース