【最終価格】鑑賞石２石セット 鑑賞石 観賞石 アメジスト 水晶クラスター 鉱物

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【8.9.枚目の写真はイメージです。１枚目の写真の２石のみでブレス等は商品ではありません】コレクター放出品です。アメジストの磨きと水晶クラスターの２石セットです。専門外のため産地種類など詳細はわかりません。タイトルは購入時に教えていただいたものになりますので、誤りがあるかもしれません。写真判断でお願いいたしますm(__)mお値段は少しずつ値下げしてまいります。気軽に交渉ください。アメジスト磨きサイズ(台含最大値約)縦12.5×横10.5×奥8.8(cm)重さ949g水晶クラスターサイズ(台含最大値約)縦17×横13.5×奥9.2(cm)重さ1.44キロ天気の良い日に室内で撮影しています。保管場所が離れているため発送は不定期ですが一週間以内には必ず発送いたします。（基本は土曜日の発送予定です。）※お急ぎの方はプロフィール欄から次の発送日をご確認ください。よろしくお願いいたします。#鑑賞石#観賞石#天然石#鉱物#メノウ#瑪瑙#ジャスパー#菊花石#桜石#孔雀石#置物#水石#盆石#盆栽#骨董品