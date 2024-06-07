小物の焼き物5個セット

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商品詳細
小物 焼き物の5個セットになります。蓋付です。サイズ 直径約5.0cm〜5.5cm 高さ約4.0cm〜4.5cm 蓋直径約5.2cm〜5.4cm お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),小鉢グラス/カップ/酒器...その他切子/焼き物ブランド...その他焼き物
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