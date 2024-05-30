Homestar classic solar system プラネタリウム

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箱開けました動作確認しました家庭用プラネタリウム『ホームスタークラシック』のパールホワイトです肉眼で見える星数を超えた、業務用並の約6万個の投影機能が搭載全天が一周する日周運動機能も!!付けっぱなしを防止する15/30/60分で自動的に電源がOFFになるタイマー機能や、投影角度やピント調整もできますまた、ランダムなタイミングで星が流れる流星機能搭載がついているのでまるで自然の中で星空を見上げているような星空を再現サイズ幅 159mm高さ 167mm奥行き 151mm最適投影距離 2～2.3m角度調整 0度～180度付属品 専用恒星原板2枚 ACアダプター 取扱説明書公式価格 12,100円(税込)＊発送後のキャンセルや返品は承りません。プラネタリウム家庭用プラネタリウム