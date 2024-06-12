WEDGWOOD /ウェッジウッド ジャスパーウェア イヤープレート 1999年

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お値下げしました☆WEDGWOOD/ウェッジウッドジャスパーウェアペールブルー 1999年のイヤープレートです。1900年代最後の年の記念に購入したものです。イギリス製装飾用陶磁器サイズ:直径18.5cm付属品:プレート立てジャスパーウェアは、ウェッジウッドの創設者ジョサイア・ウェッジウッドが長い歳月をかけて完成させたウェッジウッドの象徴的な製品です。堅牢性と実用性、さらに装飾性に優れていて、主に古代ギリシャ＆ローマ美術のモチーフを形どったものが多いです。お色目はペールブルー・ロイヤルブルー・ビンク・ブラックなどがありますが、こちらのペールブルーは定番人気となっています。一枚あるだけで、お部屋を華やかで格調高い雰囲気に演出します♡模様替えや、インテリアコーディネートにいかがですか？こちらは新品・未使用ですが、長期自宅保管となっていたお品となります。外箱にややダメージがあるため、外箱から出して商品のみ包装+プチプチで厳重に包み、大切にお届けいたします。ご理解いただける方のみお願いいたします。メルカリ便匿名配送即購入◎