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スワロフスキー　クリスベア『2010年限定商品 クリスマスオーナメントベア』
商品番号 N12699274167
商品名

スワロフスキー　クリスベア『2010年限定商品 クリスマスオーナメントベア』
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー『2010年限定商品クリスマスオーナメントベア』サイズ:高さ　約4cm位目だったキズや汚れは見受けられませんが、素人検分ですので見落としがあるかもしれません。完璧なお品をご希望の方はお控えください。よろしくお願いいたします。素材...クリスタル
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