アンティーク　豚　天使　金属　ブロンズ像　置物　インテリア　工芸品　美術品　P1

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ヨーロッパアンティーク工芸品美術品鉄製天使型豚のオブジェです。重さ約2kgです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのブタ豚商品はこちら#gesundの天使商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの人形 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。アンティーク ビンテージ ヨーロッパ デンマーク 北欧 置物 インテリア 工芸品 美術品 彫刻 レトロ 青銅器 金属工芸 オブジェ レトロ 玉川堂 仏像 現代アート スウェーデンハンドメイド 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし MoMA 0590H05203A2652