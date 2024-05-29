水石、盆石、那智黒石、台付き石、盆栽、水盤、神居古潭、瀬田川石、パワーストーン

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商品詳細
三重県熊野市より産した那智黒石・天然ソゲ底切り・ローズ紫檀台付き剣山形石になります。まずまずの台に収まり黒色も良い為、床飾りにも対応出来ます。サイズは、高さ台付込み26.3cm×19cm×18cm×14cm、重さ3186g
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