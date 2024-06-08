有田焼　祥楽作　茶器揃

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商品詳細
未使用品です。状態はとてもきれいな状態です。共箱は経年劣化によるスレなどあります。状態は写真からご確認くださいお気軽にお問い合わせくださいサイズ(約)急須【高さ】12㎝【幅】 13.5㎝【口径】7㎝湯呑【高さ】8.5㎝【蓋】 10㎝【口径】8.8㎝#有田焼#祥楽茶器 #湯呑#急須#煎茶道具#陶芸#茶道具#伊万里#色絵#共箱 #蓋付 #茶器揃い#お茶 #瀬戸物 #おもてなし #お茶会#集まり#####
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