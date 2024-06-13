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【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）
商品番号 N59171956474
商品名

【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大判サイズ、レースが美しいアンティークな雰囲気のテーブルクロスです。手編み風で厚地です。縦160、横112cm写真にありますとおり、二、三ヶ所シミがあります。お気になさらない方、お手入れ可能な方のみご購入をお願いいたします。その他特に大きな傷、汚れなどはございませんが素人保管のため、シワなど細かな部分を気にされる方はご遠慮ください。写真をご確認ください。ご不明な点はメッセージお待ちしております！プロフィールをご覧ください。テイスト···アンティーク、ナチュラル、レトロ主な素材···布・ファブリック
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