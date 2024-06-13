

【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）



【美品】レース テーブルクロス （縦長・大） 【美品】レース テーブルクロス （縦長・大）

大判サイズ、レースが美しいアンティークな雰囲気のテーブルクロスです。手編み風で厚地です。縦160、横112cm写真にありますとおり、二、三ヶ所シミがあります。お気になさらない方、お手入れ可能な方のみご購入をお願いいたします。その他特に大きな傷、汚れなどはございませんが素人保管のため、シワなど細かな部分を気にされる方はご遠慮ください。写真をご確認ください。ご不明な点はメッセージお待ちしております！プロフィールをご覧ください。テイスト···アンティーク、ナチュラル、レトロ主な素材···布・ファブリック