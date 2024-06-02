ゴールドルチルクォーツ　41g

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはブラジル・バイーヤ州で産出されました、ゴールドルチル水晶クラスターになります。全体的にゴールドルチルが入っており、また上部には太い針（タイチン）も確認することができます。サイズ：約43×38×25mm重さ:約41gモニターによっては、画像と実物の色が異なって見える場合がございます。神経質な方、非常に細かい状態を気にされる方はご遠慮ください。#ルチルクオーツ#水晶#タイチン#クラスター#天然石
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