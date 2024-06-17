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商品詳細
エムピウ ゾンゾ 【ｍ+】zonzoカラー :ブラックサイズ :W105×H70×D25mm90g付属品：箱、ギャランティカード２週間程度使用しました。小銭入れ部分の小銭の跡、表面の小傷あります。汚れ破れ等はありません。ご質問等あればお気軽にコメントください。よろしくお願いします。フリースピリッツミッレフォリエ￼ピアストラ財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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